Óscar Romero celebra classificação do Internacional e elogia goleiro do Maracanã

Nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Internacional venceu o Maracanã-CE por 3 a 0, com gols de Alan Patrick, Wesley e Óscar Romero. O time gaúcho ainda desperdiçou três cobranças de pênalti. Duas delas com Alan Patrick, e a outra com Wesley.

Romero lamentou as cobranças desperdiçadas, mas celebrou a vaga na próxima fase.

"Não é muito comum, é meio estranho o que aconteceu, não pode perder três gols, mas conseguimos classificar, viemos aqui para passar de fase. Feliz pelo grupo, pela vitória, e agora é descansar pois domingo temos uma nova partida", disse Óscar Romero.