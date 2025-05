Na volta de Neymar, Santos perde do CRB nos pênaltis e cai na Copa do Brasil

Nem o retorno de Neymar foi capaz de salvar o Santos de uma precoce eliminação na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, pela partida de volta da terceira fase, o Peixe perdeu nos pênaltis para o CRB, por 5 a 4, após empate de 0 a 0 no tempo normal, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Na ida, os times ficaram no 1 a 1.

O jogo marcou a volta de Neymar aos gramados após mais de um mês afastado por lesão. A última partida do camisa 10 havia sido em 16 de abril. O astro foi acionado com 20 minutos do segundo tempo e criou boas chances para os paulistas, mas os companheiros não conseguiram aproveitar.

Nas penalidades, o ídolo alvinegro foi o primeiro a bater pelos visitantes e até acertou a sua cobrança, porém Guilherme e Zé Ivaldo perderam e saíram como vilões.