Na vitória do Flamengo, Pedro atua por 90 minutos pela primeira vez após grave lesão no joelho; veja números

Faz a reverência ai, Naçao! #GoldoMengão pic.twitter.com/3SwydIKvo7

? Flamengo (@Flamengo) May 22, 2025

"Feliz por voltar a jogar 90 minutos após o retorno. É mais um passo dado após voltar a jogar. Parece ser mais, mas tem somente um pouco mais de um mês. Cada vez mais me sinto perto dos 100%. É seguir nessa pegada para melhorar mais e mais. Essa questão da titularidade é com o treinador. Vou seguir ajudando o Flamengo", comemorou o jogador.

Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo em setembro de 2024 e ficou seis meses longe dos gramados. Recuperado, o atacante voltou a atuar no dia 9 de abril, na derrota do Flamengo diante do Central Córdoba-ARG, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Maracanã.

Desde então, Pedro já disputou 11 jogos na temporada, sendo titular em cinco oportunidades, marcou cinco gols e deu duas assistências.