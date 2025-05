Luka Modric fará último jogo no Santiago Bernabéu e agradece torcida

Mas além dos títulos e das vitórias, levo no coração o carinho de todos os madridistas. Sinceramente, não sei explicar a conexão especial que tenho com vocês e o quanto me senti, e ainda me sinto, apoiado, respeitado e amado. Nunca vou esquecer cada aplauso e todos os gestos de carinho que vocês me deram.

Estou partindo com o coração cheio. Cheio de orgulho, gratidão e memórias inesquecíveis. E mesmo que, após o Mundial de Clubes, eu não vista mais essa camisa dentro de campo, sempre serei madridista.