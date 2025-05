Luciano volta a ser decisivo na Copa do Brasil e assume vice-artilharia do São Paulo em 2025

O São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite da última terça-feira, o Tricolor venceu o Náutico, por 2 a 1, no Estádio dos Aflitos, e garantiu vaga na próxima fase da competição. Luciano foi decisivo ao abrir o placar para a equipe são-paulina.

O camisa 10 do São Paulo anotou o gol que inaugurou o marcador logo aos quatro minutos de jogo. O atacante subiu de cabeça após cobrança de escanteio de Oscar e completou para o fundo das redes. Com isso, ele assumiu o posto de vice-artilheiro do time em 2025.

Luciano chegou ao seu sexto gol na temporada e ultrapassou Ferreira, que balançou as redes cinco vezes neste ano. Agora, o jogador fica atrás apenas de André Silva, que soma 11 gols com a camisa tricolor em 2025. Lucas e Calleri, ambos com três gols, completam o top 5.