Ídolo Zico é anunciado como novo embaixador do Flamengo

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira o ídolo Zico, que será o novo embaixador oficial do clube. O ex-jogador representará o Rubro-Negro em eventos no Brasil e no mundo.

"Eu cheguei ao Flamengo com 15 anos e lembro de cada minuto da minha primeira vinda à Gavea. Estar de volta é uma enorme emoção e representar o Flamengo é motivo de orgulho", celebrou Zico, em nota divulgada pelo Rubro-Negro.

O Galinho representará o Flamengo no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, previsto para começar em junho. Além disso, ele terá em breve seu próprio programa na FlamengoTV, participará de eventos com sócios torcedores, acompanhará jogos do time no Maracanã e marcará presenças em resenhas rubro-negras e eventos institucionais.