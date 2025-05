Hugo Calderano atropela nigeriano e chega às quartas do Mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano apresentou mais um grande desempenho no Campeonato Mundial de tênis de mesa, em Doha (Catar). Nesta quinta-feira, o brasileiro passou com facilidade pelas oitavas de final da competição.

Diante do nigeriano Quadri Aruna, Hugo Calderano não deu chances para o adversário e venceu por 4 a 0. As parciais do confronto foram de 11/4, 11/4, 11/4 e 11/6.

Nas quartas de final, Hugo Calderano pode enfrentar um rival indigesto. Ele pegará o classificado do confronto entre o francês Felix Lebrun, que o superou na disputa do bronze dos Jogos Olímpicos de Paris, e o sul-coreano An Jae-hyun.