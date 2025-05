Ganso marca em goleada do Fluminense e encerra jejum de quase 11 meses sem balançar as redes

O Fluminense goleou a Aparecidense, nesta quarta-feira, por 4 a 1, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Mané Garrincha. Autor do quarto gol do Tricolor, Ganso encerrou um jejum de quase 11 meses sem balançar as redes.

Antes, o último gol marcado por Ganso havia sido no dia 4 de julho, diante do Internacional, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, no Maracanã. Igor Gomes abriu o placar para o Colorado e o meia de 35 anos empatou para o Tricolor.

Depois disso, o jogador passou 34 jogos sem anotar um gol.