Francisco Sales celebra classificação do Retrô na Copa do Brasil

ESTAMOS NAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL! ??? pic.twitter.com/sBTQaPfE7V

? Retrô FC Brasil (@Retrofcbrasil) May 22, 2025

Fundado em 2016 por Laércio Guerra, o Retrô alcança cada vez mais destaque no futebol de Pernambuco e nacional.

Esse ano chegou a mais uma final do Estadual diante do Sport e ficou com o vice-campeonato. Em 2024, conquistou a Série D do Campeonato Brasileiro, sendo a primeira equipe pernambucana a levantar a taça do torneio.

O Retrô conhecerá seu próximo adversário na Copa do Brasil por meio de sorteio, promovido pela CBF. Enquanto isso, a equipe visita o Botafogo-PB, neste domingo, às 15h (de Brasília). O duelo é válido pela sétima rodada da Série C.