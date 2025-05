Flamengo se reapresenta após classificação e inicia preparação para duelo com o Palmeiras

Nesta quinta-feira, o Flamengo se reapresentou após se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil, e iniciou a preparação para o confronto direto com o Palmeiras, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver alguns atletas, entre eles o meio-campista Arrascaeta, o atacante Juninho e o lateral Matias Viña realizando atividades na academia e no gramado do Ninho do Urubu.

O lateral esquerdo uruguaio está próximo de voltar aos gramados. Viña sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito em duelo com o Palmeiras, no dia 11 de agosto de 2024 e, desde então, não entrou mais em campo.