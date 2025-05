Filipe Luís analisa classificação do Flamengo e projeta duelo contra o Palmeiras: "Grande rival"

"Então, esse jogo foi bom por vários aspectos táticos. Os jogadores se encontraram, encontraram espaços, porque no final das contas quem joga e decide as jogadas são os jogadores. O único passo que eu faço é dar o caminho para eles. Também nos dá pistas de onde a gente pode sofrer. Com esse time que nunca tinha jogado junto. Precisamos trabalhar esses aspectos que precisamos melhorar, mas bem contente com a performance", completou.

O Flamengo agora vira a chave e passa a focar no embate contra o Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória aproxima o Rubro-Negro, vice-líder, do Verdão, líder, na tabela. Filipe Luís falou sobre o jogo.

"Jogo muito importante. Sem nenhuma dúvida é um grande rival, um dos maiores elencos do Brasil também. Temos um respeito muito grande um pelo outro. Então, vai ser um grande jogo, um clássico moderno do futebol brasileiro, em que esperamos ver um grande futebol. Sabemos que tem muita coisa em jogo, no final são três pontos. Sem nenhuma dúvida, o Flamengo onde vai é para ganhar, e queremos fazer um grande jogo para continuar a nossa caminhada. Só consigo ver o Palmeiras, não consigo ver mais nada pela frente, nem o Mundial, nem nada. Para mim, esse é o próximo foco", afirmou.