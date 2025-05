Em início no Corinthians, Dorival Júnior soma 76% de aproveitamento; veja raio-x

Além da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, Dorival Júnior comemorou, na última quarta-feira, sua quinta vitória no comando técnico do Corinthians. O Timão bateu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.

Com a vitória, o comandante alcançou 76% de aproveitamento em seu início pelo Alvinegro Paulista. Além dos cinco triunfos, a equipe corintiana também acumulou um empate e uma derrota com Dorival.

De acordo com o Sofascore, o Corinthians conquistou bons números ofensivos no período. Em sete jogos disputados, o Timão balançou as redes dez vezes e criou 15 grandes chances.