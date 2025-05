Eduardo destaca competição saudável no Cruzeiro após classificação na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro visitou o Vila Nova no Serra Dourada, venceu por 3 a 0 (5 a 0 no agregado) e garantiu sua classificação à próxima fase. Autor dos dois primeiros gols do Cabuloso, Eduardo destacou o bom momento e competição saudável vivida pelo elenco da equipe mineira.

"Tivemos um primeiro tempo difícil, onde o Vila atacou bastante e precisava do resultado, mas a gente voltou focado no segundo tempo, conseguimos fazer os gols e saímos com a classificação, que é o mais importante", declarou ao Premiere.