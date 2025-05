Dorival justifica preferência por Maycon e celebra volta por cima de Félix no Corinthians

A torcida do Corinthians ficou na bronca com algumas escolhas de Dorival Júnior, apesar da vitória de 1 a 0 sobre o Novorizontino nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, resultado que classificou o time às oitavas de final da Copa do Brasil. Um dos maiores alvos de críticas da Fiel é o volante Maycon.

O jogador, que estava sem espaço com Ramón Díaz, virou titular após a chegada de Dorival e tem sido o homem de confiança do treinador. Em entrevista coletiva, o comandante justificou a preferência pelo camisa 7.

"Respeito a opinião de todos. Mas ele dá dinâmica ao time, faz a bola fluir com naturalidade, isso para mim é importante. Mesmo que ele não esteja totalmente recuperado do que passou, vem em um processo de evolução. Chamei atenção dele por estar um pouco disperso, mas se reencontrou e voltou a fazer a bola andar. É o que queremos. Notamos que ele tem essa característica, espero que aproveite ainda mais as oportunidades", afirmou.