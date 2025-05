Dorival admite Corinthians pouco criativo, mas vê melhora defensiva: "Estamos seguros"

Apesar de esperar os retornos de Memphis Depay e Rodrigo Garro, Dorival Júnior evita cravar um prazo para a volta da dupla. Ele também disse que não pode colocar toda a responsabilidade de uma evolução ofensiva em cima dos dois jogadores.

"Hoje eles [Memphis e Garro] treinaram. Estão melhorando a cada momento. É um processo moroso, cada um com uma dificuldade. Mas estão crescendo, já estão sendo liberados para trabalhos mais intensos, inclusive com bola. Isso já é um avanço muito importante", afirmou.

"Tudo vai acontecer naturalmente. Não posso imaginar que o retorno deles irá resolver nossos problemas. Existe uma memórias das funções que eles faziam, não quero que eles as percam, mas que acrescentem novas ideias", completou.

O treinador vê o descontentamento da torcida com o desempenho da equipe como natural, mas diz que o Corinthians está "ganhando corpo".

"A torcida vai cobrar quando perceber que a equipe precisa de uma melhor movimentação, é natural. Porém, nunca vi uma torcida apoiar como a do Corinthians. A equipe está adquirindo confiança, está encorpando. Não vamos sustentar as partidas da forma como nós queremos, é natural que ao longo do jogo o desgaste seja maior. Mas, mesmo assim, sustentamos o jogo e finalizamos a partida de forma organizada. Eles esperavam que a gente se abrisse mais em razão dos apupos da torcida, não foi o que aconteceu. Espero que continue assim, o crescimento só vai acontecer quando todos os jogadores estiverem preparados e em condições de dar uma ótima resposta. Isso acontecerá mais vezes em razão da sequência que teremos", finalizou.

O Timão ainda não conhece o seu adversário na fase seguinte do torneio. Os confrontos serão definidos através de um sorteio, em data a ser divulgada pela CBF. Os jogos das oitavas estão previstos para as semanas dos dias 30 de julho e 6 de agosto.