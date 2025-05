Decisão na Copa do Brasil coloca à prova psicológico do Santos

O time também só buscou o empate após sair atrás no placar uma vez. No dia 19 de janeiro, a Ponte Preta saiu na frente no Moises Lucarelli, porém os santistas conseguiram sair de Campinas com o 1 a 1 no marcador.

Além disso, o Santos não conseguiu segurar a vitória em seis partidas em 2025. Foram três empates ? CRB (1 a 1), Bahia (2 a 2) e Botafogo-SP (1 a 1) ? e três derrotas ? Vasco (2 a 1), São Bernardo (3 a 1) e Palmeias (2 a 1).

Desde o rebaixamento para a Série B, o Peixe abdicou de uma ajuda psicológica para os seus jogadores. O clube tinha Juliane Fechio como psicóloga até o fatídico 6 de dezembro de 2023.