Cuca vê melhora do Atlético-MG em goleada, mas alerta: "Perdemos muitos gols"

No segundo tempo do confronto, Cuca teve que tirar o meia do Cuello, que sentiu um desconforto na coxa. O treinador falou sobre as lesões no clube, que conta com Guilherme Arana, Cadu e Caio Maia no departamento médico.

"Todo clube tem lesões. São tantos jogos, com tanta entrega que os jogadores tem. Aceleração, desaceleração, troca de direção. Os caras fazem 10, 11 km disputando espaço. Um ou outro vai ter lesão. A gente não faz as coisas na louca. A gente avalia junto com o departamento e, principalmente, com o jogador. Nunca vou pôr um jogador se ele disser que não está bem. Ele não vai jogar. Agora ele vai recuperar e esperar seu tempo certo. A gente vai oportunizando outros jogadores como fizemos hoje", pontuou.

O Atlético-MG volta aos gramados no próximo sábado, às 21h (de Brasília), quando recebe o Corinthians, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.