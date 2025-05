Cruzeiro bate Vila Nova e avança às oitavas da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro visitou o Vila Nova no Serra Dourada, venceu por 3 a 0 (5 a 0 no agregado) e garantiu sua classificação à próxima fase. Eduardo (2) e Jonathan Jesus balançaram as redes para a equipe mineira.

Com o triunfo, o Cruzeiro se classificou para as oitavas de final e agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu próximo adversário na competição. Do outro lado, com a derrota, o Vila Nova foi eliminado e terá apenas um torneio a disputar na sequência da temporada, a Série B.

O Cruzeiro volta aos gramados no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda, às 21h, o Vila Nova visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela nona rodada da Série B.