CRB anuncia ingressos esgotados para duelo contra Santos pela Copa do Brasil

Matheus Albino, goleiro do CRB, analisa duelo

Com a casa cheia, o goleiro Matheus Albino, do CRB, analisou o duelo e apontou suas expectativas para o jogo de volta contra o Santos.

"No primeiro jogo, tivemos uma boa partida. Pode-se dizer que merecíamos a vitória, sim, mas não foi um resultado ruim não. Jogamos fora de casa contra o Santos e conseguimos trazer um empate para cá. Agora, é fazer uma estratégia parecida com a que fizemos no primeiro jogo", disse Matheus Albino em entrevista coletiva.

O goleiro também revelou que o elenco do CRB vem trabalhando para a possibilidade de pênaltis.

"Temos uma grande possibilidade de penalidades, por conta do empate no primeiro jogo. Estamos com uma preparação mental muito forte para essa possibilidade. Esses dias vêm sendo de preparação para caso aconteçam as penalidades, não só nos treinamentos, mas também mentalmente e através de estudos", concluiu.