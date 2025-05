Com Paulinho no banco e Veiga fora, Abel define Palmeiras para "decisão" contra o Ceará; veja escalações

O meia Raphael Veiga, com lombalgia, virou baixa. Allan, preservado, também não joga. Eles se juntam ao atacante Bruno Rodrigues, em transição física, na lista de desfalques do Palmeiras.

Pelo lado do Ceará, o atacante Pedro Raul fica à disposição de Léo Condé. Ele teve uma torção no tornozelo no último compromisso do Vozão pelo Brasileirão, recuperou-se e começa como titular. O goleiro Bruno Ferreira, também recuperado de lesão, é opção.

Assim, o Ceará, do técnico Léo Condé, vai a campo com: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Willian Machado, Marllon e Dieguinho; Matheus Bahia, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul.

O time Alvinegro não conta com o meia Rômulo, por questões contratuais. Ele está emprestado pelo Palmeiras e não pode atuar contra.

A terceira fase da Copa do Brasil acontece em jogos de ida e volta. Na primeira partida, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez, na Arena Castelão. Assim, joga pelo empate para avançar às oitavas.

Por fim, a arbitragem do jogo será formada pelo árbitro Anderson Daronco (RS), pelos assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e pelo VAR Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).