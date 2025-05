Com João Fonseca e Bia Haddad, ESPN prepara mais de 240 horas de cobertura ao vivo do Roland Garros

A partir do próximo domingo, o Roland Garros terá transmissão exclusiva dos canais de esporte da Disney com cobertura in loco. A ESPN e o Disney+ exibirão todos os jogos do Aberto da França, o segundo dos quatro Grand Slams de tênis do ano, e um dos torneios mais tradicionais da modalidade. A competição será realizada até o dia 8 de junho e contará com a participação dos brasileiros Bia Haddad, João Fonseca e Thiago Monteiro.

A edição 2025 do Roland Garros contará com uma grande cobertura dos canais ESPN e do Disney+, que exibirão 100% dos jogos no streaming e as principais partidas na televisão. As plataformas Disney também contarão com edições especiais do programa Pelas Quadras durante os 15 dias de torneio, debatendo tudo que aconteceu na competição diariamente, após o encerramento do último confronto.

A janela diária de transmissão começa às 6 horas (de Brasília) e tem encerramento previsto para 19h30. Ao todo, as plataformas Disney produzirão mais de 240 horas de conteúdo ao vivo em português sobre o Roland Garros, com direito a cobertura in loco, diretamente de Paris, do repórter Matheus Castro.