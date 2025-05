Com gol relâmpago, Palmeiras perde do Cruzeiro pelo Brasileirão feminino

O Palmeiras perdeu do Cruzeiro por 1 a 0 nesta quinta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, na Arena Barueri. Marília balançou as redes para as visitantes.

Com o revés, o Verdão caiu para a sexta posição, com 21 pontos. Já a Raposa segue na liderança da competição, com 32 pontos somados.

A equipe feminina do Palmeiras volta aos gramados no dia 4 de junho (uma quarta-feira), contra o São Paulo, pelo Paulistão feminino. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Barueri. O Cruzeiro, por sua vez, enfrenta o Instituto 3B, às 15h do dia 7, no Estádio das Alterosas. O duelo é válido pelo Brasileirão feminino.