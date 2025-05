Com dois de Estêvão, Palmeiras vence Ceará e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Ceará voltou do intervalo, assustando o Alviverde, com boa finalização de Pedro Henrique, que acabou indo para fora. Aos dois o Palmeiras chegou com perigo. Mayke acionou Estêvão mais à frente, a Cria tocou no meio para Vitor Roque, que bateu para o gol e viu Fernando Miguel salvar. Pouco depois, Gómez tentou de cabeça e mandou perto da meta de Fernando Miguel.

A partida ficou movimentada, com ambas as equipes buscando finalmente abrir o placar. Aos 12, Galeano recebeu de Rafael Ramos, ele finalizou e viu a bola desviar para fora. Dois minutos depois, Estêvão avançou em jogada individual, cruzou na área, a bola bateu em Nicolas e sobrou perigosa para Fernando Miguel. Cerca de cinco minutos depois, a Cria da Academia avançou em nova jogada pela direita e foi derrubado por Nicolas.

Daronco foi chamado no VAR e assinou a penalidade. Estêvão foi para a cobrança, mandou no canto esquerdo e viu Fernando Miguel defender. Contudo, o goleiro deu rebote no pé do camisa 41, que concluiu para o fundo das redes. Na sequência, Evangelista acionou Estêvão pela esquerda, invadiu a área, driblou a marcação e soltou uma pancada para marcar um golaço.

Aos 41 minutos do segundo tempo, o Verdão selou a vitória com o terceiro gol. Mayke lançou na área, Flaco López levou a melhor sobre Marllon, dominou, girou e bateu firme para balançar a rede de Fernando Miguel.

FICHA TÉCNICA:



PALMEIRAS 3X0 CEARÁ