Botafogo libera venda de ingressos ao público geral para decisão pela Libertadores

O Botafogo busca a vitória para avançar ao mata-mata da Libertadores. O Alvinegro ocupa a terceira posição do Grupo A, com nove pontos, mesma pontuação do Estudiantes. O time chileno, por sua vez, lidera a chave, com dez.

Antes do embate decisivo, a equipe de Renato Paiva entra em campo pela Copa do Brasil. Nesta quinta, o Fogão visita o Capital-DF, no Mané Garrincha, em Brasília, pelo jogo de volta da terceira fase.

Veja os valores dos ingressos para Botafogo x Universidad de Chile

Setor Leste Inferior

Inteira: R$ 200,00 / Meia: R$ 100,00

Setor Leste Superior