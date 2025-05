Auxiliar explica ausência de Abel em coletiva após classificação e exalta Estêvão: "Futuro do Brasil"

Vitor Castanheira analisou a partida, que poder até ter tido o placar aberto no primeiro tempo com chances do próprio Estêvão, que brilhou no segundo tempo. O auxiliar exaltou a Cria da Academia e o defendeu das "críticas" em relação ao poder de decisão e de não ter marcado gols em clássicos.

Ele ainda comentou sobre a preparação do clube após a saída de Estêvão, que se juntará ao elenco do Chelsea depois de disputar a Copa do Mundo de Clubes pelo Palmeiras, e exaltou o atleta de 18 anos. Estêvão abriu o placar do jogo aos 20, aproveitando o rebote de um pênalti cobrado por ele mesmo e, aos 24, anotou um golaço de dentro da área.

"Uma equipe como o Palmeiras tem que pensar à frente. Já nos preparamos no início. Vocês veem que o plantel está com boas opções. Temos praticamente dois por posição com mesmo nível. Quando aumenta a competitividade interna o desempenho do jogador melhora. Vamos pensar primeiro nesse Mundial que está próxima depois teremos tempo para pensar. vamos perder um excelente jogador. O futuro do Brasil, mas depois pensaremos nessas funções", declarou.

"Sabíamos da responsabilidade do jogo. Era um jogo de mata-mata. Do outro lado está uma equipe competente, que vem com ambição mesmo com o resultado da primeira mão. Veio com ambição de chegar aqui e poder ganhar. Tivemos oportunidades para abrir o jogo no primeiro tempo. Se conseguíssemos naquela do Estêvão, fazer 1 a 0. O jogo vai se tornar melhor porque seriam dois de diferença. O Ceará teria que se expor mais e foi o que aconteceu na segunda parte. Aproveitamos os espaços que eles começaram a dar e o resultado foi natural, na minha opinião", finalizou.

O Palmeiras agora se prepara para o jogo contra o Flamengo, que acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília). O duelo da décima rodada do Campeonato Brasileiro acontece no Allianz Parque.