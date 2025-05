Corinthians: Augusto tenta afastar Tuma para impedir votação de impeachment

Sob risco de impeachment, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, está mobilizando aliados nos bastidores para uma força-tarefa com o objetivo de afastar Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo e, consequentemente, impedir a votação de destituição do mandatário. A reunião está marcada para a próxima segunda-feira, a partir das 18h (de Brasília), no Parque São Jorge.

Temerosos com a possibilidade de afastamento do presidente, que ganhou ainda mais força com os recentes desdobramentos do caso VaideBet, Augusto e seus pares estão se movimentando para, através da Justiça, afastar preventivamente Romeu. Se Tuma for retirado do posto, a presidência do CD seria assumida por Roberson Medeiros, conhecido como 'Dunga', atual presidente da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo do Corinthians.

Dunga mantém relação próxima com Augusto Melo, frequentando inclusive o camarote da presidência em jogos do Timão na Neo Química Arena. Com ele no poder, haveria uma esperança de que o encontro designado para definir o futuro do mandatário à frente do clube seria embargado.