Após 13 temporadas, Modric se despede do Real Madrid como o maior vencedor da história do clube

O croata vai disputar seu último jogo no Santiago Bernabéu neste sábado, às 11h15 (de Brasília), diante da Real Sociedad, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid anunciou que vai prestar homenagens ao jogador.

Maior campeão da história do Real Madrid

Ao todo, Luka Modric disputou 590 partidas, marcou 43 gols e deu 66 assistências.

Conquistou seis títulos de Liga dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24), quatro do Campeonato Espanhol (2016/17, 2019/20, 2021/22 e 2023/24), seis Mundiais de Clubes (2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024), duas Copas do Rei (2013/14 e 2022/23), cinco Supercopas da Europa (2014, 2016, 2017, 2022 e 2024) e cinco Supercopas da Espanha (2012, 2017, 2019, 2021 e 2023).

Com 28 taças, Luka Modric se tornou o jogador com mais títulos na história do Real Madrid. O croata ainda vai ter a chance de conquistar seu 29º título pelo clube no Mundial de Clubes, no próximo mês de junho.

Os Merengues estreiam na competição no dia 18 de junho, quarta-feira, às 16 horas, diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, no Hard Rock Stadium. As duas equipes disputam o grupo H, ao lado do Pachuca-MEX e RB Salzburg-AUT.