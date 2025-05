Afastado pelo Mirassol, Iury Castilho cita "perplexidade" e reclama

"Hoje, ao chegar para mais um dia de trabalho no Mirassol, fui surpreendido com a decisão da diretoria de me direcionar a um treinamento separado do restante do elenco principal. Recebo essa situação com perplexidade, principalmente pelo momento que vivo dentro do clube", afirmou o jogador, vice-artilheiro do time na temporada.

Caso deixe o Mirassol, Iury não pode defender outro clube da Série A do Brasileiro, pois já disputou mais de sete jogos na competição. Ao falar sobre o assunto, o atleta reprovou abertamente a conduta do clube.

"Fui informado de que o clube recebeu uma proposta pelo meu passe e respeito o direito da diretoria de tomar decisões nesse sentido. No entanto, acredito que a forma como esse processo está sendo conduzido, com o meu afastamento repentino, não condiz com a transparência e o respeito que construímos ao longo desse tempo", disse Iury.