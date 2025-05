Zubeldía dá recado a Rodriguinho após golaço na Copa do Brasil: "Demonstrar constantemente"

O técnico Luis Zubeldía mandou um recado para Rodriguinho após a vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Náutico, nesta terça-feira, nos Aflitos, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jovem meia tricolor foi autor de um golaço que garantiu a classificação para as oitavas de final, e o comandante da equipe fez questão de externar o que espera dele e dos outros jovens revelados pelas categorias de base do clube.

"Na carreira de um jogador eu acho que se ele está em um bom nível, ele vai conquistando mais minutos. Se ele não está bem de saúde, tem alguma lesão ou o rendimento não é bom, as possibilidades diminuem. No caso dos jovens, eles têm que tomar a iniciativa. O espaço está aí, tem que agarrar a oportunidade", disse Zubeldía.

Rodriguinho acabou com uma seca de gols de quase três anos. A última vez que o meia tinha balançado as redes havia sido em julho de 2022, no duelo com a Universidad Católica, do Chile, pela Copa Sul-Americana. Rogério Ceni ainda era o treinador do São Paulo e promoveu o então garoto de somente 18 anos por julgá-lo muito talentoso.