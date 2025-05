Yuri Alberto celebra vitória em "jogo chato" e valoriza entrega do Corinthians: "Até o fim"

O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time não brilhou, mas voltou a vencer o Novorizontino por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, e confirmou sua vaga na próxima fase. Autor do gol decisivo, Yuri Alberto comemorou o resultado no que definiu em um jogo "chato", de poucas chances, e valorizou a entrega do grupo.

"Jogo de poucas oportunidades, bem difícil. Muitos duelos, muitas brigas. A única bola que recebi ali eu pude converter e dar essa grande vitória, essa grande classificação. Sabemos da importância dela para o nosso grupo. Agora é descansar porque temos poucos dias pela frente e precisamos continuar pontuando no Brasileirão. Agradecer à Fiel pelo apoio, a gente é assim, até o último minuto, com muita força. Isso mostra a nossa união dentro de casa", disse o jogador em entrevista à TV Globo.

"A gente até brinca entre nós que precisamos nos acostumar a vencer. Vai ter jogo que vamos jogar mal, teremos uma bola só. Comentei que o jogo estava chato, de uma bola só. Passou três minutos e fiz o meu gol. Defensivamente também fomos bem, não sofremos nenhum gol, graças a Deus", acrescentou.