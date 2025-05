Vasco se reapresenta após classificação e treina com foco no Fluminense

Após a classificação dramática contra o Operário-PR na Copa do Brasil, o Vasco se reapresentou nesta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa. A equipe cruzmaltina iniciou a preparação para o clássico contra o Fluminense, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fernando Diniz comandou as primeiras atividades de olho no duelo, marcado para sábado, às 18h30, no Maracanã. O treinador ainda tem mais duas sessões de treino para definir o time titular.

Em recuperação de lesão no joelho direito, o meia-atacante Dimitri Payet apareceu trabalhando em imagem divulgada pelo clube. O jogador francês não joga desde a derrota para o Ceará, no dia 15 de abril.