Tottenham bate Manchester United, conquista Liga Europa e encerra jejum de títulos

Agora, ambas as equipes voltam suas atenções à rodada final do Campeonato Inglês, no domingo, às 12h (de Brasília). O Tottenham enfrenta o Brighton, no Tottenham Hotspur Stadium, enquanto o Manchester United recebe o Aston Villa, no Old Trafford. Os dois times não brigam por nada na tabela da competição nacional e fizeram uma campanha abaixo do esperado.

O JOGO

Primeiro tempo

O jogo começou equilibrado, com o Manchester United tentando tomar a iniciativa, mas quem levou mais perigo foi o Tottenham. Logo aos 11 minutos, após pressão de Solanke sobre Maguire, Johnson quase aproveitou um erro defensivo, mas a jogada não se concretizou.

Aos 16, o United respondeu com um chute muito perigoso de Diallo, que cruzou a frente do gol de Vicario. Pouco depois, aos 28, Diallo voltou a assustar em mais um chute forte que passou perto. O próprio Diallo vinha sendo a principal ameaça dos Red Devils no primeiro tempo.

O Tottenham inaugurou o marcador aos 41 minutos do primeiro tempo. Pelo lado esquerdo do campo de ataque, Sarr cruzou de canhota para Brennan Johnson. O atacante do clube londrino finalizou travado com Luke Shaw e a bola foi em direção ao gol. Onana até tentou alcançar, mas não impediu o tento adversário.