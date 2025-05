São Paulo goleia Real Brasília e soma 2ª vitória seguida no Brasileiro feminino

Na tarde desta quarta-feira, o São Paulo goleou o Real Brasília, por 5 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Bia Menezes, Isa, Crivelari (2x) e Bruna Calderan anotaram os gols do Tricolor no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP).

Com a goleada, o São Paulo assumiu, momentaneamente, a vice-liderança do Brasileiro feminino, mas depende de outros resultados para manter o posto. A equipe somou a segunda vitória consecutiva e chegou aos 24 pontos. Já o Real Brasília segue em 13º, com apenas nove pontos.

Agora, as duas equipes voltam a campo por competições distintas, após a pausa para a data Fifa. O São Paulo visita o Palmeiras no próximo dia 4 de junho, às 19h (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.