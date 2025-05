São Paulo ganha folga após vaga na Copa do Brasil e se reapresenta na quinta-feira

O elenco do São Paulo recebeu um dia de descanso após a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Na última terça-feira, o Tricolor venceu o Náutico, por 2 a 1, no Estádio dos Aflitos, e garantiu vaga na fase seguinte do torneio nacional graças ao placar de 4 a 2 no agregado.

Os jogadores do São Paulo, portanto, terão a quarta-feira de folga para descansar e recuperar as energias após a viagem de volta à capital paulista.

A reapresentação do elenco tricolor está marcada para esta quinta-feira, no período da manhã, no CT da Barra Funda. O grupo dará início à preparação para o duelo contra o Mirassol, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.