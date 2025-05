São Paulo detalha venda de ingressos para jogo contra o Talleres pela Libertadores; veja informações

O São Paulo divulgou, na tarde desta quarta-feira, informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Talleres, da Argentina, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola na próxima terça-feira (17), a partir das 19h (de Brasília), no Morumbis.

A comercialização das entradas terá início já nesta quarta-feira, a partir das 16h, e será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor.

Os torcedores que desejarem assistir ao jogo diretamente do Morumbis devem adquirir seus ingressos exclusivamente através do site www.spfcticket.net. Não haverá bilheteria física no estádio.