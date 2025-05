Santos x Vasco: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

O Peixe busca voltar a vencer no torneio após empatar em 2 a 2 com o Cuiabá na última rodada, fora de casa. Já o Vasco vem de vitória por 4 a 2 contra o Fortaleza, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

A equipe praiana ocupa décima posição na tabela, com 14 pontos, um a menos que o próprio Vasco, oitavo colocado e último time dentro da zona de classificação para a próxima fase.