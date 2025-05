Sampaio Corrêa empata com Maranhão e amarga vice-lanterna da Série D

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quinta rodada da Série D, o Sampaio Corrêa recebeu o Maranhão no Castelão, empatou em 1 a 1 e permaneceu na vice lanterna. Jean Ítalo balançou as redes para a equipe da casa, enquanto Jorge Wanderson, igualou para os visitantes.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa permaneceu com cinco pontos, na sétima e penúltima colocação do Grupo B. Já o Maranhão, com a vitória, chegou aos seis somados, agora na quarta posição da chave.

O Sampaio Corrêa volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o Maracanã. No sábado, também às 16h, o Maranhão recebe o Parnahyba. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada da competição.