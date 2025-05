Piquerez vê Palmeiras favorito na Copa do Brasil, mas alerta: "Não podemos dar chance ao adversário"

O Palmeiras tem um jogo decisivo contra o Ceará nesta quinta-feira. As equipes se enfrentam em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão venceu o primeiro duelo e tem a vantagem de jogar apenas pelo empate. O lateral esquerdo Piquerez vê o clube como favorito a avançar, mas alertou sobre não dar oportunidade ao rival.

"Chegamos bem animicamente e fisicamente também porque tivemos quatro dias entre os jogos contra o Bragantino e contra o Ceará. Sabemos que é um jogo de mata-mata, no qual as decisões dentro do campo são muito importantes. Temos a vantagem de um gol, mas temos de estar preparados para matar o jogo. Sabemos que somos favoritos, que jogamos em casa, mas não podemos dar chance ao adversário", analisou.

A equipe de Abel Ferreira venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Arena Castelão, graças a um gol de Gustavo Gómez. Em caso de vitória ou empate, avança direto. Já o Ceará precisa de uma vitória por dois gols de diferença ou por um para pelo menos mandar para os pênaltis.