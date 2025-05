Palmeiras x Ceará: informações e prováveis escalações do jogo da Copa do Brasil

Dessa forma, o Palmeiras deve ter praticamente força máxima à disposição. O atacante Paulinho foi desfalque nos dois últimos jogos, preservado enquanto segue um cronograma individualizado. Ele fez parte do treino nos últimos dois dias e é dúvida.

Do lado do Ceará, Pedro Raul será reforço para a equipe. O atacante sofreu uma torção no tornozelo na partida anterior, contra o Sport, pelo Brasileirão, mas treinou com o elenco e viajou a São Paulo. Além do ex-Corinthians, o goleiro Bruno Ferreira também viajará com o elenco, após se recuperar de lesão e deixar o departamento médico. Fernando Sobral retorna de suspensão e também reforça os cearenses.

O único desfalque do Vozão, por outro lado, o é o meio-campista Rômulo, por questões contratuais. O atleta está emprestado pelo Palmeiras e, por isso, é baixa para Léo Condé.

FICHA TÉCNICA:



PALMEIRAS X CEARÁ

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)