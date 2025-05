Palmeiras será julgado pelo STJD por gritos homofóbicos e arremessos de cabeças de galinha no Derby

O Palmeiras será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta sexta-feira por gritos homofóbicos e arremessos de cabeças de galinha no clássico contra o Corinthians, que aconteceu na Arena Barueri, no dia 12 de abril, pelo Campeonato Brasileiro.

O julgamento acontece a partir das 10 horas (de Brasília), no Plenário do STJD, nesta sexta-feira. A sessão terá Rafael Bozzano como auditor relator. O Palmeiras foi denunciado nos artigos 213, III C/C 184 do CBJD, 191, III do CBJD e 243-G, parágrafos 2º e 3º do CBJD.

Antes da boal rolar, torcedores do Palmeiras entoaram gritos homofóbicos contra Romero. Após a partida, o atacante do Corinthians cobrou medidas. No dia seguinte, o Verdão manifestou-se e repudiou a situação. Os torcedores que forem identificados pela infração podem ser punidos por 720 dias conforme previsto no CBJD.