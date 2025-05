Palmeiras no Mundial: veja prazo para inscrição de jogadores contratados na janela inédita

All 20 FIFA Member Associations whose clubs will participate in the FIFA Club World Cup have confirmed the opening of an exceptional transfer window from 1 to 10 June ?

? FIFA (@FIFAcom) May 21, 2025

A Fifa confirmou que a janela de transferências será em todos os 20 países com representantes no torneio. Ou seja, equipes de África do Sul, Alemanha, Argentina, Arábia Saudita, Áustria, Brasil, Coreia do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Japão, México, Marrocos, Nova Zelândia, Portugal e Tunísia terão esse período extra para negociações.

Datas e sedes da Copa do Mundo de Clubes

Com 63 jogos, a Copa do Mundo de Clubes contará com 32 clubes, das seis confederações continentais, que serão distribuídos em 11 sedes nos Estados Unidos: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Nashville, Miami, Nova Iorque/Nova Jersey, Orlando, Filadélfia, Seattle e Washington D.C.