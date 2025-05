Palmeiras anuncia ingressos a partir de R$50,00 para duelo contra o Flamengo no Allianz Parque

O valor dos ingressos para a partida varia entre R$50,00 (Geral Norte) e R$280,00 (Central Oeste).

Play nos ajustes pré-decisão! ?? pic.twitter.com/KOnhtArWkj

? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 21, 2025

A partida deste domingo vai colocar líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro frente a frente. O Palmeiras ocupa a primeira posição, com 22 pontos. O Flamengo é o 2º colocado, com 18 pontos conquistados.

Antes disso, o Verdão volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30, quando recebe o Ceará, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque. A equipe do técnico Abel Ferreira tem a vantagem do empate para avançar de fase.