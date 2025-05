Ministério vai enviar projeto para combate ao racismo em estádios de futebol

O ministro do Esporte, André Fufuca, declarou nesta quarta-feira, na Câmara dos Deputados, que o governo enviará ao Congresso Nacional um projeto alterando a Lei Geral do Esporte para combater o racismo nos estádios de futebol. Clubes e federações que não implementarem medidas contra essa prática deixarão de receber recursos do ministério.

Fufuca afirmou que uma das grandes preocupações, desde que assumiu o ministério, é o combate à violência nos estádios.

"Todas as confederações, com exceção da CBF, recebem recursos do Ministério do Esporte. Aquelas que não fizerem um combate rigoroso a essa prática nefasta, que já deveria ter sido abolida, não receberão recursos. E precisamos da ajuda de vocês para que isso se torne lei, para acontecer de fato", disse.