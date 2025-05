Metz e Reims empatam no jogo de ida pelo playoff do rebaixamento do Francês

Metz e Reims empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira, no Stade Saint-Symphorien, pelo jogo de ida do playoff de rebaixamento do Campeonato Francês.

O duelo decisivo será disputado na próxima quinta-feira, no Stade Auguste Delaune. O ganhador do confronto a ser realizado na casa do Reims garante a vitória no playoff.

O Reims volta a jogar no próximo sábado, quando encara o Paris Saint-Germain (PSG), pela final da Copa da França, no Parque dos Príncipes, a partir das 16h (de Brasília). Já o Metz entra em campo somente no jogo de volta pelo playoff.