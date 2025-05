Luciano foi decisivo na classificação do São Paulo sobre o Náutico na Copa do Brasil

Luciano ainda marcou os dois gols da vitória do São Paulo, de virada, sobre a equipe pernambucana no jogo de ida, no Morumbis, no dia 29 de abril.

Na temporada, o atacante tem seis bolas na rede e três assistências, em 25 jogos disputados. Metade de seus gols no ano foram contra o Náutico.

O São Paulo volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Mirassol, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Tricolor ocupa a 11ª posição, com 12 pontos. A equipe do interior paulista é a 12ª colocada, com 11 pontos conquistados.