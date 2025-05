Lucas, do São Paulo, veste camisa do Tottenham e celebra título

O meia-atacante Lucas Moura, do São Paulo, celebrou muito o título do Tottenham, nesta quinta-feira. A equipe de Londres bateu o Manchester United por 1 a 0 e conquistou a Liga Europa pela terceira vez em sua história, encerrando um jejum de 17 anos sem troféus.

Em sua casa, Lucas assistiu ao jogo com a camisa do Tottenham e postou em suas redes sociais sua reação durante alguns lances da final. Durante o intervalo, por exemplo, o são-paulino publicou uma foto nos stories do Instagram com a legenda "Come on you, Spurs!" (Vamos lá, Spurs! em tradução livre). O camisa 7 também usou o X (antigo Twitter) para manifestar apoio à equipe do brasileiro Richarlison.