Jovem atacante Lucca renova com o São Paulo até 2028; veja detalhes

Quase um mês após ter sido promovido pelo técnico Luis Zubeldía, Lucca estreou no profissional do São Paulo na última quarta-feira (14). O garoto entrou nos minutos finais e mostrou personalidade ao marcar o gol de empate da equipe contra o Libertad-PAR, em pleno Morumbis lotado. O tento garantiu a classificação antecipada do Tricolor às oitavas de final da Libertadores.

"Momento muito especial. Nada é mais gratificante do que ver um garoto que vem de Cotia estrear, jogar e fazer gols. São jogadores com a nossa essência, nosso DNA. O Lucca, assim como os outros, é observado há muito tempo. É um jovem com visão de família e de respeito ao torcedor", celebrou Julio Casares, presidente do clube.

Lucca também ganhou minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último sábado, ao entrar no intervalo. No momento, porém, o garoto de 17 anos está fora de combate devido a um entorse no tornozelo direito. A pedido de Zubeldía, ele viajou com a delegação na última terça-feira para o duelo contra o Náutico, mas não entrou em campo.