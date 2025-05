Isack Hadjar, da Racing Bulls, homenageará Ayrton Senna em capacete para o GP de Mônaco

O capacete de Hadjar para correr em Mônaco é predominantemente amarelo e faz referência as tradicionais listras verde e azul que Senna eternizou nos anos 1990. O piloto francês adesivou o logo do Instituto Ayrton Senna na parte traseira do acessório.

Além disso, embaixo da viseira do capacete há a inscrição "6x vencedor de Mônaco", uma alusão as seis vitórias de Senna nas ruas de Monte Carlo. Por fim, Hadjar escreveu no topo do acessório o tempo das cinco poles positions do brasileiro em Mônaco.

Foto: Divulgação / @isackhadjar

Rei de Mônaco

Ayrton Senna não é chamado de "Rei de Mônaco" à toa. O brasileiro possui o recorde de mais vitórias no circuito, com seis triunfos (1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993). Além disso, o brasileiro também possui o maior número de pole positions no Grande Prémio de Mônaco, com um total de cinco.