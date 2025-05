Grêmio x CSA: CBF publica áudio do VAR em lance polêmico

VAR: "Existe essa disputa, é no Kannemann. Existe uma disputa onde o Kannemann vai para frente, o defensor vai para trás e eles se chocam. O braço, do qual sangra, é do próprio jogador de branco".

Árbitro: "Existe um tranco aí e o cara não consegue subir".

VAR: "Ok, perfeito. Existe esse impacto".

Confusão após o apito final

Após a partida, o árbitro Matheus Delgado alegou ter sido confrontado por dirigentes do Grêmio. "Vieram na minha direção com o dedo em riste, proferindo as seguintes palavras de forma reiterada: 'ladrão, bandido, tu nos roubou, seu sem vergonha'. Informo que o sr. Eduardo Magrisso ainda levantou uma nota de dois reais e atirou na minha direção enquanto repetia as palavras acima mencionadas", disse o árbitro na súmula da partida.

Matheus também denunciou que membros e jogadores do Grêmio intimidaram a equipe de arbitragem no caminho para o vestiário e atiraram uma garrafa de isotônico contra eles.