Grêmio se reapresenta após eliminação e inicia preparação para encarar o Bahia

Nesta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio se reapresentou após a eliminação para o CSA, na terceira fase da Copa do Brasil, e iniciou a preparação para encarar o Bahia, pela décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram mais de 60 minutos na partida, realizaram trabalhos de recuperação na academia. Já o restante do elenco fez atividades no gramado.

Na primeira parte foram exigidos trabalhos de condução e domínio. Na sequência, a comissão técnica pediu pressão na saída de bola e posse em espaço reduzido, fechando com disputa de um contra um.